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Frecce tricolori in Romagna, il VIDEO

Alessandro Mazza25 Marzo 2026
frecce tricolori

L’esercitazione della Pattuglia Acrobatica Nazionale

Un video di Azzurro Tricolore raccoglie e descrive l’addestramento fuori sede delle Frecce Tricolori, svolto questa mattina, mercoledì 25 marzo, presso l’aeroporto militare di Pisignano (Ravenna), sede del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare.

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Le frecce tricolori in addestramento

Durante questa fase della stagione, la Pattuglia Acrobatica Nazionale si sposta temporaneamente dalla propria base di Rivolto, in provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia, per effettuare attività addestrative su altri aeroporti militari. Gli addestramenti si svolgono su diverse basi aeree dell’Aeronautica Militare, tra cui Aviano, Grazzanise, Istrana e Ghedi. Queste attività permettono ai nuovi piloti di acquisire esperienza nel programma acrobatico in contesti differenti, senza i consueti riferimenti visivi al suolo.

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Alessandro Mazza

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