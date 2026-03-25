Al via la bonifica della granata trovata a Cesenatico

La bonifica della granata

Sono previste per oggi, mercoledì mattina, le operazioni di bonifica alla granata trovata in spiaggia a Cesenatico nei pressi del Gambero Rosso. L’area infatti è vicina al molo di levante in un’area che però non interessa il cantiere dei lavori alla banchina.

La granata

Si tratta di una granata tedesca della seconda guerra mondiale in pessimo stato di conservazione trovata domenica scorsa. L’area è stata transennata per la sicurezza dei passanti. Il tutto in un’area molto ampia in quanto la granata era esposta e non interrata. Gli agenti della Polizia Locale si sono adoperati per delimitare l’area sotto le disposizioni della Guardia Costiera che segue la “pratica”.