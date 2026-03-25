Salvatour 2026: al via da Cesenatico il tour FILCAMS CGIL

L’appuntamento è fissato per le ore 17.30 presso la sede della Coop Bagnini di Cesenatico.

Il futuro del salvataggio tra sfide normative e qualità del lavoro

L’iniziativa nasce dalla necessità di affrontare una fase di profonda trasformazione del comparto balneare. I cambiamenti normativi e organizzativi in atto richiedono risposte condivise e, soprattutto, una rinnovata attenzione alla qualità del lavoro.

Secondo la FILCAMS CGIL, il rilancio del turismo romagnolo e la sua competitività internazionale non possono prescindere da standard elevati nelle condizioni occupazionali e professionali. Mettere al centro l’ascolto dei lavoratori permette di raccogliere criticità e proposte concrete per qualificare l’offerta turistica dell’intera costa.

I temi al centro del dibattito: Direttiva Bolkestein e diritti

Le assemblee del “Salvatour 2026” toccheranno i punti più caldi che interessano il presente e il futuro dei marinai di salvataggio:

Direttiva Bolkestein: analisi degli effetti sul sistema delle concessioni balneari e tutele per il personale .

Organizzazione del servizio: come gestire le transizioni in atto per rafforzare il sistema di salvataggio .

Diritti e tutele: focus sulle condizioni lavorative necessarie per affrontare al meglio la stagione balneare 2026 .

L’obiettivo del sindacato è valorizzare il lavoro come pilastro per uno sviluppo sostenibile del turismo lungo la costa romagnola, garantendo occupazione e professionalità.

Informazioni e contatti

Tutti i lavoratori del settore sono invitati a partecipare per contribuire attivamente al confronto. Per ulteriori dettagli sull’incontro di Cesenatico, è possibile contattare la sede territoriale della CGIL:

Telefono: 353 355 2937

Email: fc.filcams@er.cgil.it