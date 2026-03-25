Le Tende al Mare 2026 celebrano il centenario di Dario Fo

Un omaggio tra arte e territorio: le collaborazioni d’eccellenza

L’edizione di quest’anno non è solo un tributo a Fo, ma anche una celebrazione delle eccellenze locali. Le opere che coloreranno l’arenile saranno realizzate grazie alla sinergia tra diversi attori fondamentali:

Gli allievi dell’Accademia delle Belle Arti di Ravenna , che cureranno la parte creativa ispirandosi alla vita e alle opere del Maestro .

La Stamperia Pascucci , bottega storica del territorio che proprio quest’anno festeggia i suoi 200 anni di attività .

La Cooperativa Stabilimenti Balneari di Cesenatico , partner storico che garantisce quotidianamente l’allestimento e la sorveglianza delle tende .

Le tende, confezionate artigianalmente seguendo il modello di quelle usate in spiaggia prima dell’avvento degli ombrelloni, diventeranno vere e proprie tele narrative dedicate all’universo di Dario Fo.

Il legame indissolubile tra Dario Fo e Cesenatico

Per Dario Fo e Franca Rame, Cesenatico non era solo una meta turistica, come ricordato dal Sindaco Matteo Gozzoli:

«Dario Fo ha portato Cesenatico in due luoghi magnifici: nel mondo culturale italiano, scegliendo di trascorrere in Riviera quasi tutte le vacanze della sua vita; dentro al suo cuore, ogni estate, in ogni intervista, in ogni occasione pubblica in cui parlava della nostra città con amore infinito. Si è inventato le tende al mare e quella del 2026 sarà un’edizione tutta dedicata a lui illuminando la nostra spiaggia libera»

L’Assessore Emanuela Pedulli ha inoltre sottolineato la coincidenza con un altro anniversario importante: il decennale dell’ultima mostra organizzata da Fo in città, intitolata “Darwin. L’universo impossibile narrato da Dario Fo con dipinti e pupazzi”. Dedicare l’edizione 2026 a Fo è dunque apparso come un atto naturale e doveroso per onorare il suo contributo artistico e umano alla comunità.

Solidarietà sotto il sole: l’asta delle tende

Oltre al valore estetico e culturale, l’iniziativa mantiene la sua storica vocazione sociale. Anche durante l’estate 2026 si svolgerà l’asta delle tende al mare. Chiunque desideri acquistare una di queste opere uniche potrà rivolgersi alla Consulta del Volontariato di Cesenatico: il ricavato delle vendite sarà interamente devoluto a progetti sociali sul territorio.