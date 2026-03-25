Truffa una donna con la tecnica dello spoofing. Denunciato

Nei giorni scorsi i carabinieri della Stazione di Gambettola, hanno denunciato un 21enne italiano, ritenuto presunto responsabile di una truffa, perpetrata ai danni di una giovane donna della zona con la tecnica del spoofing.

La ricostruzione dei fatti ha permesso di accertare che un individuo, qualificatosi falsamente come appartenente alla “polizia postale”, attraverso lo scambio di sms e telefonate, è riuscito a carpire la fiducia della donna, facendole credere di svolgere indagini sul personale della sua banca. Raggirandola ulteriormente, l’uomo l’ha poi indotta a eseguire un bonifico istantaneo di una decina di migliaia di euro su un conto corrente sicuro, rassicurandola che l’operazione era necessaria per lo sviluppo delle indagini e che l’intero importo versato le sarebbe stato immediatamente stornato e restituito se, dopo aver effettuato il bonifico istantaneo, si sarebbe recata alla locale Caserma dei carabinieri con la ricevuta dell’avvenuta operazione.