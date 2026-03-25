La visita del Comandante Interregionale Marittimo Nord a Cesenatico

In seguito, insieme al Comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico, Tenente di Vascello (CP) Emanuela Colì, ha fatto visita al Museo della Marineria, dove ha rivolto un saluto al sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, e al direttore del Museo, Davide Gnola.

La visita ha rappresentato un’importante occasione per l’Ammiraglio Biaggi per constatare direttamente la forte sinergia esistente tra i Comandi della Direzione Marittima dell’Emilia Romagna, le Istituzioni statali, le amministrazioni comunali e le realtà portuali del territorio.