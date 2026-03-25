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La visita del Comandante Interregionale Marittimo Nord a Cesenatico

Anna Budini25 Marzo 2026
visita Capitaneria

Si è conclusa questa mattina (mercoledì 25 marzo) la visita istituzionale del Comandante Marittimo Nord, Ammiraglio di Divisione Flavio Biaggi, presso i Comandi e il personale militare della Direzione Marittima dell’Emilia Romagna.

Nel corso della giornata, l’Ammiraglio, accompagnato dal Direttore Marittimo Capitano di Vascello (CP) Maurizio Tattoli e dal Comandante della Capitaneria di Porto di Rimini Capitano di Fregata (CP) Ottavio Cilio, ha incontrato il personale in servizio presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico.

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In seguito, insieme al Comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico, Tenente di Vascello (CP) Emanuela Colì, ha fatto visita al Museo della Marineria, dove ha rivolto un saluto al sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, e al direttore del Museo, Davide Gnola.

La visita ha rappresentato un’importante occasione per l’Ammiraglio Biaggi per constatare direttamente la forte sinergia esistente tra i Comandi della Direzione Marittima dell’Emilia Romagna, le Istituzioni statali, le amministrazioni comunali e le realtà portuali del territorio.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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