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NotizieIn Romagna

L’addio al giovane Glauco Igor Prati

Anna Budini26 Marzo 2026
igor Prati

La comunità di Capannaguzzo è in lutto per la scomparsa di Glauco Igor Prati, il 20enne vittima di un tragico incidente stradale in moto.

Il funerale si terrà domani (venerdì 27 marzo) alle 10 nella chiesa parrocchiale di Capannaguzzo, a Cesena. Il corteo funebre partirà alle 9.30 dalla camera mortuaria dell’Ospedale Bufalini. Al termine della cerimonia, il feretro sarà accompagnato al cimitero di Gattolino.

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La famiglia di Glauco — la madre Iara, il padre Michele e le sorelle Suami e Iasmi — invita chi desidera esprimere vicinanza a non inviare fiori, ma a compiere opere di bene o donazioni in memoria del giovane.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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