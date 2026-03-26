In fuga dai Carabinieri nella notte di Sala. Aveva alcol alle stelle

La fuga

Ad un primo tentativo di controllo da parte dei militari il giovane reagiva scappando in velocità alla guida dell’autovettura, cercando vanamente di seminare l’auto dei carabinieri con repentini cambi di direzione e tentativi di speronamento, ma venendo veniva definitamente bloccato dopo un rocambolesco inseguimento. Una volta fermato, il conducente opponeva forte resistenza, minacciando, dimenandosi e scalciando ripetutamente contro i militari, provocando lievi lesioni ad uno di essi.

I controlli dell’alcol test

Nel corso del controllo, apparendo in evidente stato di alterazione alcolica, veniva sottoposto ad accertamenti etilometrici con alcoltest in dotazione, risultando con un tasso alcolemico di circa 2,30 g/l, di gran lunga superiore a quello consentito dalla legge. L’autovettura, di proprietà del trasgressore, è stata sottoposta a sequestro ai fini della confisca.

Al termine degli accertamenti e delle formalità di rito, il giovane è stato arrestato e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa del giudizio per direttissima. Nella giornata successiva il Giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto disponendo, nei suoi confronti, l’obbligo di presentazione giornaliera alla Stazione Carabinieri competente per territorio, in attesa della prossima udienza.