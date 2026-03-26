Maltempo in calo, ma in arrivo una nuova allerta meteo

Strada chiusa a Cannucceto

Al momento della stesura del servizio (ore 12.12) via Mesola a Cannucceto è chiusa al traffico per caduta di un albero. Si tratta di un albero di un privato caduto in via Mesola all’intersezione con via San Pellegrino. Questo al momento, è l’unica eredità del maltempo che sta diminuendo in intensità.

AGGIORNAMENTO La strada è stata riaperta alle 12.25

Il vento freddo è in calo dopo aver raggiunto il suo picco intorno alle 9 quando era ha raggiunto quota di 67km/h. le onde al largo di Cesenatico sono scese sotto i due metri. La rilevazione è fatta grazie alla boa Nausica.