Cesenatico protagonista su France 5: il borgo marinaro conquista la TV francese

Il programma, che vanta un seguito settimanale di circa un milione di telespettatori, accenderà i riflettori sull’Emilia-Romagna e, in particolare, sull’identità autentica di Cesenatico.

Un viaggio tra storia e tradizioni: le riprese a Cesenatico

Le riprese televisive si sono svolte nelle giornate del 23 e 24 marzo 2026, offrendo un racconto immersivo della cultura locale. A guidare gli spettatori in questo viaggio è la conduttrice Sophie Jovillard, affiancata per l’occasione da William Piscaglia, pescatore e membro dell’associazione Vele al Terzo, che ha fatto da filo conduttore alla narrazione.

Il percorso televisivo ha toccato i punti più iconici della città:

Uscita in mare: Il viaggio è iniziato a bordo di un’imbarcazione storica dell’associazione Vele al Terzo , sotto la guida del presidente Manuel Guidotti .

Artigianato e saper fare: William Piscaglia ha mostrato davanti alle telecamere l’arte della riparazione delle reti da pesca .

Antichi mestieri: Insieme alla moglie Daniela, è stata illustrata la tecnica dell’intreccio delle cime per la creazione di parabordi, tappeti e oggetti d’arredo .

Il Museo della Marineria: cuore della memoria locale

La seconda giornata di riprese si è concentrata sul Museo della Marineria, simbolo indiscusso della storia cittadina. Sotto la supervisione del Direttore Davide Gnola, la troupe ha documentato due momenti di grande impatto visivo:

La tintura delle vele e la sezione galleggiante

Gli addetti specializzati del museo hanno eseguito dal vivo la tintura delle Vele al Terzo utilizzando pigmenti naturali, un processo antico che preserva i colori tradizionali della flotta. Successivamente, l’attenzione si è spostata sulla sezione galleggiante del museo per l’alzata della vela, un gesto scenografico che rappresenta perfettamente il connubio tra passato e presente.

Quando vedere il servizio su Cesenatico

Il servizio dedicato all’Emilia-Romagna e a Cesenatico andrà in onda sabato 9 maggio 2026 su France 5.

Questa partecipazione rappresenta un’importante vetrina internazionale per il territorio, capace di valorizzare il patrimonio storico e umano di Cesenatico attraverso uno storytelling autentico. Si tratta di un’occasione preziosa per promuovere il turismo e la cultura romagnola presso il vasto pubblico francese.