Cesenatico protagonista su France 5: il borgo marinaro conquista la TV francese

Cesenatico protagonista sulla TV francese: le telecamere di France 5 nel borgo marinaro
Cesenatico si prepara a varcare i confini nazionali per approdare sul piccolo schermo d’Oltralpe. Il borgo romagnolo sarà infatti al centro di una puntata speciale della celebre trasmissione “Échappées belles”, in onda sul canale France 5. Il programma, che vanta un seguito settimanale di circa un milione di telespettatori, accenderà i riflettori sull’Emilia-Romagna e, in particolare, sull’identità autentica di Cesenatico.
Il programma, che vanta un seguito settimanale di circa un milione di telespettatori, accenderà i riflettori sull’Emilia-Romagna e, in particolare, sull’identità autentica di Cesenatico.
Un viaggio tra storia e tradizioni: le riprese a Cesenatico
Le riprese televisive si sono svolte nelle giornate del 23 e 24 marzo 2026, offrendo un racconto immersivo della cultura locale. A guidare gli spettatori in questo viaggio è la conduttrice Sophie Jovillard, affiancata per l’occasione da William Piscaglia, pescatore e membro dell’associazione Vele al Terzo, che ha fatto da filo conduttore alla narrazione.
Il percorso televisivo ha toccato i punti più iconici della città:
- Uscita in mare: Il viaggio è iniziato a bordo di un’imbarcazione storica dell’associazione Vele al Terzo, sotto la guida del presidente Manuel Guidotti.
- Artigianato e saper fare: William Piscaglia ha mostrato davanti alle telecamere l’arte della riparazione delle reti da pesca.
- Antichi mestieri: Insieme alla moglie Daniela, è stata illustrata la tecnica dell’intreccio delle cime per la creazione di parabordi, tappeti e oggetti d’arredo.
Il Museo della Marineria: cuore della memoria locale
La seconda giornata di riprese si è concentrata sul Museo della Marineria, simbolo indiscusso della storia cittadina. Sotto la supervisione del Direttore Davide Gnola, la troupe ha documentato due momenti di grande impatto visivo:
La tintura delle vele e la sezione galleggiante
Gli addetti specializzati del museo hanno eseguito dal vivo la tintura delle Vele al Terzo utilizzando pigmenti naturali, un processo antico che preserva i colori tradizionali della flotta. Successivamente, l’attenzione si è spostata sulla sezione galleggiante del museo per l’alzata della vela, un gesto scenografico che rappresenta perfettamente il connubio tra passato e presente.
Quando vedere il servizio su Cesenatico
Il servizio dedicato all’Emilia-Romagna e a Cesenatico andrà in onda sabato 9 maggio 2026 su France 5.
Questa partecipazione rappresenta un’importante vetrina internazionale per il territorio, capace di valorizzare il patrimonio storico e umano di Cesenatico attraverso uno storytelling autentico. Si tratta di un’occasione preziosa per promuovere il turismo e la cultura romagnola presso il vasto pubblico francese.