Corsi gratuiti di calligrafia e journaling per donne e ragazze a Cesenatico

“Oltre gli stereotipi”

Le iniziative rientrano nel progetto regionale, che punta a promuovere una cultura della parità e a contrastare le discriminazioni di genere attraverso attività che stimolino la manualità e la consapevolezza di sé.

I laboratori in programma: calligrafia e scrittura emotiva

Il calendario delle attività si divide in due percorsi principali, curati dalla professoressa Silvia Dragoni, volti a unire creatività e crescita personale.

Di-Segno In-Segno: la bellezza della scrittura a mano

Questo corso è dedicato alla calligrafia moderna e al lettering. L’obiettivo è riscoprire il valore della manualità artistica. Sono previste due sessioni distinte nel mese di aprile 2026:

Per ragazze: 3 incontri da 3 ore ciascuno, rivolti alla fascia d’età tra i 10 e i 17 anni (orario pomeridiano) .

Per adulte: 3 incontri da 3 ore ciascuno, dedicati alle donne dai 18 anni in su (orario serale) .

Scrivere per sbocciare: il potere del journaling

Tra maggio e giugno 2026, il focus si sposterà sul journaling, una pratica di scrittura introspettiva utilizzata come strumento di consapevolezza emotiva. Il corso per adulti prevede 4 incontri di due ore e mezza ciascuno.

Partecipazione gratuita e accessibilità

Una delle caratteristiche fondamentali di questi laboratori è la totale gratuità per le partecipanti. Il Comune di Cesenatico ha infatti stanziato i fondi necessari — attingendo al bilancio per le politiche dello “Sportello Donna” — per coprire sia i costi della formazione che quelli dei materiali di consumo, che verranno messi a disposizione dei presenti senza oneri aggiuntivi.

L’affidamento a Cartabianca APS, realtà con sede in via Baldini a Cesenatico, garantisce un’offerta formativa di qualità grazie alla comprovata esperienza del soggetto nel settore artistico-espressivo.