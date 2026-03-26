Corsi gratuiti di calligrafia e journaling per donne e ragazze a Cesenatico

Creatività e benessere: a Cesenatico arrivano i corsi gratuiti di calligrafia e journaling
Il Comune di Cesenatico rinnova il suo impegno per le pari opportunità attraverso l’arte e la scrittura. Con la recente determina n. 376 del 25 marzo 2026, l’Amministrazione ha ufficializzato l’affidamento all’associazione Cartabianca APS per l’organizzazione di una serie di laboratori creativi pensati appositamente per il pubblico femminile.
“Oltre gli stereotipi”
Le iniziative rientrano nel progetto regionale, che punta a promuovere una cultura della parità e a contrastare le discriminazioni di genere attraverso attività che stimolino la manualità e la consapevolezza di sé.
I laboratori in programma: calligrafia e scrittura emotiva
Il calendario delle attività si divide in due percorsi principali, curati dalla professoressa Silvia Dragoni, volti a unire creatività e crescita personale.
Di-Segno In-Segno: la bellezza della scrittura a mano
Questo corso è dedicato alla calligrafia moderna e al lettering. L’obiettivo è riscoprire il valore della manualità artistica. Sono previste due sessioni distinte nel mese di aprile 2026:
- Per ragazze: 3 incontri da 3 ore ciascuno, rivolti alla fascia d’età tra i 10 e i 17 anni (orario pomeridiano).
- Per adulte: 3 incontri da 3 ore ciascuno, dedicati alle donne dai 18 anni in su (orario serale).
Scrivere per sbocciare: il potere del journaling
Tra maggio e giugno 2026, il focus si sposterà sul journaling, una pratica di scrittura introspettiva utilizzata come strumento di consapevolezza emotiva. Il corso per adulti prevede 4 incontri di due ore e mezza ciascuno.
Partecipazione gratuita e accessibilità
Una delle caratteristiche fondamentali di questi laboratori è la totale gratuità per le partecipanti. Il Comune di Cesenatico ha infatti stanziato i fondi necessari — attingendo al bilancio per le politiche dello “Sportello Donna” — per coprire sia i costi della formazione che quelli dei materiali di consumo, che verranno messi a disposizione dei presenti senza oneri aggiuntivi.
L’affidamento a Cartabianca APS, realtà con sede in via Baldini a Cesenatico, garantisce un’offerta formativa di qualità grazie alla comprovata esperienza del soggetto nel settore artistico-espressivo.