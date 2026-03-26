Mafie in Romagna: incontro a Savignano sul Rubicone il 29 marzo

L’appuntamento, previsto per le ore 10:00 in corso Vendemini 18, nasce con l’obiettivo di comprendere i meccanismi attraverso i quali un tessuto economico e sociale sano può diventare vulnerabile all’attacco del malaffare.

Un’analisi profonda del territorio

L’evento è promosso dalla Rubiconia Accademia dei Filopatridi in collaborazione con il Comune di Savignano sul Rubicone. Al centro del dibattito ci sarà l’analisi delle dinamiche criminali che hanno interessato l’area costiera, partendo da fatti di cronaca e indagini che hanno coinvolto la città di Cesenatico.

Gli interventi e i relatori

L’incontro vedrà la partecipazione di figure chiave delle istituzioni e delle forze dell’ordine che hanno seguito da vicino l’evolversi del fenomeno sul campo:

Matteo Gozzoli : Sindaco di Cesenatico .

Michele Roberto : Già Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Cesenatico .

Marco Forte : Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Bologna .

L’apertura dei lavori sarà affidata a Edoardo Turci, Presidente dell’Accademia dei Filopatridi, seguita dal saluto istituzionale di Nicola Dellapasqua, Sindaco di Savignano sul Rubicone.

Informazioni per la partecipazione

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa a questo evento di educazione alla legalità. L’ingresso alla Sala Allende è libero e gratuito.

Per ulteriori dettagli, è possibile contattare la Biblioteca Palazzo Vendemini ai seguenti recapiti: