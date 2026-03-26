Maltempo neve: chiusa E45 a Verghereto, ecco le deviazioni

A causa del forte maltempo e delle abbondanti nevicate, è stato disposto il massimo livello di allerta con la chiusura della E45 (SS3 bis Tiberina) all’altezza di Verghereto, anche in direzione nord verso Cesena.
La viabilità è stata modificata: il traffico viene deviato in uscita allo svincolo di Valsavignone, con rientro consentito a Bagno di Romagna.
Secondo quanto comunicato da Anas, la chiusura si è resa necessaria per permettere in sicurezza le operazioni di sgombero neve lungo la carreggiata.