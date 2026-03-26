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In Romagna

Maltempo neve: chiusa E45 a Verghereto, ecco le deviazioni

Anna Budini26 Marzo 2026

A causa del forte maltempo e delle abbondanti nevicate, è stato disposto il massimo livello di allerta con la chiusura della E45 (SS3 bis Tiberina) all’altezza di Verghereto, anche in direzione nord verso Cesena.

La viabilità è stata modificata: il traffico viene deviato in uscita allo svincolo di Valsavignone, con rientro consentito a Bagno di Romagna.

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Secondo quanto comunicato da Anas, la chiusura si è resa necessaria per permettere in sicurezza le operazioni di sgombero neve lungo la carreggiata.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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