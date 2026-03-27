Color Holiday supera quota mille camere

Color Holiday cresce ancora e raggiunge un traguardo importante: per la prima volta supera le mille camere. La catena alberghiera, specializzata nelle vacanze per famiglie con bambini, amplia infatti la propria presenza con l’acquisizione di un grande villaggio in Salento. Si tratta della prima struttura del gruppo al di fuori della Romagna.

Con questo nuovo ingresso, la mascotte Coco – l’unicorno simbolo di Color Holiday – sbarca anche in Puglia. L’obiettivo è offrire vacanze sempre più complete e coinvolgenti per le famiglie, con servizi pensati non solo per i più piccoli, ma anche per il benessere e il relax di mamme e papà.

Oggi Color Holiday conta undici hotel e villaggi turistici, tutti caratterizzati da una formula orientata alle famiglie e da servizi innovativi. Per il 2026 il gruppo prevede circa 300 mila presenze complessive. Le strutture dispongono in totale di 1.075 camere e 3.800 posti letto.