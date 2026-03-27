Già condannato per violenza sessuale, rintracciato e espulso immigrato irregolare

Il controllo nel centro cittadino e il riconoscimento

L’uomo è stato individuato dai militari del Nucleo Radiomobile mentre transitava per le vie del centro di Cesenatico. I carabinieri lo hanno riconosciuto e immediatamente fermato per gli accertamenti di rito.

Dalle verifiche è emerso che il soggetto non avrebbe dovuto trovarsi sul suolo italiano, essendo già stato colpito da un ordine di allontanamento.

I precedenti: la condanna per violenza sessuale

Il profilo dell’uomo era già noto alle forze dell’ordine per fatti gravi risalenti al febbraio 2022, commessi in un comune della riviera forlivese.

Nel marzo 2022 era stato sottoposto a fermo di P.G. a seguito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Forlì. Il Tribunale di Forlì lo aveva condannato a una pena di 4 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione.

L’espulsione e il trasferimento al C.P.R.

Dopo aver scontato la pena presso il carcere di Verona, lo scorso ottobre le Autorità di Pubblica Sicurezza avevano emesso nei suoi confronti un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

Nonostante il provvedimento, il 37enne è rimasto in Italia fino al rintracciamento dell’altro pomeriggio. Dopo la nuova denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì, i militari lo hanno condotto presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R.) di Milano. Qui verrà trattenuto in attesa che venga resa effettiva l’esecuzione dell’espulsione verso il suo paese d’origine.