Maltempo in ER: reti crollate, neve e allarme gelate nei campi

Il ritorno del freddo e del maltempo colpisce duramente l’Emilia-Romagna, con i danni più recenti e pesanti che si registrano nel Faentino, dove la neve ha provocato il cedimento di numerose reti antigrandine già stese sui frutteti: le strutture sono crollate sotto il peso, causando danni a impianti e piante di kiwi, pesche e albicocche, con perdite stimate per centinaia di migliaia di euro. È quanto emerge dal monitoraggio di Coldiretti Emilia Romagna nelle campagne regionali.

“Sull’Appennino modenese e reggiano si registrano nevicate fuori stagione, con trattori scesi in strada per liberare la viabilità nei punti più critici, mentre in pianura il vento sferzante si è abbattuto sui frutteti in piena fioritura, aumentando la vulnerabilità delle piante proprio in una fase delicata del ciclo produttivo – spiega Coldiretti – La principale preoccupazione degli agricoltori è ora legata al previsto abbassamento delle temperature: le gelate potrebbero infatti danneggiare i fiori e le prime fasi di formazione dei frutti. In provincia di Ravenna si registra forte apprensione in vista del rasserenamento, con piante già fortemente bagnate che risultano più esposte al rischio gelo, mentre nel Forlivese e nel Cesenate si segnalano danni da vento e neve, con alberi caduti e rami spezzati”.