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Meteo Romagna, torna il sereno, ma ci sarà e dove il rischio gelate?

Alessandro Mazza27 Marzo 2026
meteo romagna neve

Maltempo in Romagna

L’ultimo stravolgimento meteo ha messo un punto interrogativo in tanti. Non si è trattato di un acquazzone qualsiasi, ma di un brusco calo termico portato dai venti freddi del Nord che ha portato a diversi centimetri di neve nelle colline. Colpita l’area di Forlì in cui le produzioni agricole hanno subìto ingenti danni. Il tutto a poche settimane dalla Pasqua, momento che storicamente simboleggia l’inizio della stagione per chi si trova o visita una città della riviera.

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Le previsioni per le prossime ore

Emilia Romagna Meteo offre una previsione meteo per le prossime ore mettendo in guardia su un problema.

“I cieli – si legge – torneranno sereni praticamente ovunque nella serata di oggi e la prossima notte rischierà di essere molto fredda: ci sarà e dove il rischio gelate? I cieli, come già detto, saranno sereni però sarà presente ancora una leggera ventilazione che contribuirà in molte aree a non fare scendere troppo le temperature. Tuttavia in alcune aree limitate valori leggermente negativi non saranno da escludere, tra modenese e ferrarese. L’area più a rischio per gelate sarà però quella posta a Sud della Via Emilia, tra Forlì e Faenza: in questa zona l’assenza di vento potrebbe portare a valori minimi fino a -1/-2 gradi circa”.

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Alessandro Mazza

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