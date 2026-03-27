Meteo Romagna, torna il sereno, ma ci sarà e dove il rischio gelate?

Maltempo in Romagna
L’ultimo stravolgimento meteo ha messo un punto interrogativo in tanti. Non si è trattato di un acquazzone qualsiasi, ma di un brusco calo termico portato dai venti freddi del Nord che ha portato a diversi centimetri di neve nelle colline. Colpita l’area di Forlì in cui le produzioni agricole hanno subìto ingenti danni. Il tutto a poche settimane dalla Pasqua, momento che storicamente simboleggia l’inizio della stagione per chi si trova o visita una città della riviera.
Le previsioni per le prossime ore
Emilia Romagna Meteo offre una previsione meteo per le prossime ore mettendo in guardia su un problema.
“I cieli – si legge – torneranno sereni praticamente ovunque nella serata di oggi e la prossima notte rischierà di essere molto fredda: ci sarà e dove il rischio gelate? I cieli, come già detto, saranno sereni però sarà presente ancora una leggera ventilazione che contribuirà in molte aree a non fare scendere troppo le temperature. Tuttavia in alcune aree limitate valori leggermente negativi non saranno da escludere, tra modenese e ferrarese. L’area più a rischio per gelate sarà però quella posta a Sud della Via Emilia, tra Forlì e Faenza: in questa zona l’assenza di vento potrebbe portare a valori minimi fino a -1/-2 gradi circa”.