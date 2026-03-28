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In Romagna

Carburanti: taglio accise annullato dagli aumenti

Anna Budini28 Marzo 2026
benzina iran diesel

“Qualcosa non torna sui listini dei carburanti. Di giorno in giorno le stranezze si fanno più evidenti e marcate e rendono ancor più lampante una dinamica fuori controllo, non in linea con l’andamento delle quotazioni di mercato”. Questo l’intervento di Federconsumatori.

“Che vi siano in atto componenti speculative è altamente probabile, quasi certo: guardando alle quotazioni internazionali del Brent, infatti, secondo le stime del nostro O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori i carburanti dovrebbero attestarsi, oggi, a -21 centesimi per la benzina e -26 centesimi per il gasolio rispetto ai prezzi attuali. Nonostante il doveroso abbassamento delle accise i prezzi, invece, continuano a crescere in maniera sproporzionata annullando, di fatto, i benefici di tale operazione”, continua la nota stampa.

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“Lo troviamo un comportamento estremamente grave, che pesa sui cittadini, ai livelli attuali, con ricadute di +282,60 euro annui per costi diretti (sui pieni di carburante) e +247,40 euro annui in termini indiretti, dovuti all’incremento dei prezzi dei beni trasportati, in Italia, per oltre l’86% su gomma. Una situazione che riteniamo inaccettabile e che deve essere arginata, al più presto, con controlli e sanzioni da parte del Governo e delle Autorità competenti, prima che ripercussioni ancora più gravi si abbattano sull’intero sistema economico. Inoltre riteniamo necessaria, quasi imprescindibile, visto tale andamento, una proroga del limitato periodo di 20 giorni attualmente previsti dal decreto – conclude Federconsumatori – Analoghe misure di intervento e sostegno sono necessarie sul fronte bollette, con i costi della materia prima in costante crescita: serve, in questo caso, portare l’Iva al 10% sull’intero volume dei consumi domestici di gas; sull’elettricità, invece, deve esser ridotto il peso degli oneri generali di sistema, con un trasferimento parziale sulla fiscalità generale”.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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