Carburanti: taglio accise annullato dagli aumenti

“Qualcosa non torna sui listini dei carburanti. Di giorno in giorno le stranezze si fanno più evidenti e marcate e rendono ancor più lampante una dinamica fuori controllo, non in linea con l’andamento delle quotazioni di mercato”. Questo l’intervento di Federconsumatori.

“Che vi siano in atto componenti speculative è altamente probabile, quasi certo: guardando alle quotazioni internazionali del Brent, infatti, secondo le stime del nostro O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori i carburanti dovrebbero attestarsi, oggi, a -21 centesimi per la benzina e -26 centesimi per il gasolio rispetto ai prezzi attuali. Nonostante il doveroso abbassamento delle accise i prezzi, invece, continuano a crescere in maniera sproporzionata annullando, di fatto, i benefici di tale operazione”, continua la nota stampa.