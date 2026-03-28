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Cesenatico celebra il 25 aprile con Veltroni e tanti eventi

Anna Budini28 Marzo 2026

Cesenatico celebra l’81 Anniversario della Liberazione dal regime nazifascista con un ricco cartellone di eventi e iniziative. L’evento istituzionale avrà inizio il 25 aprile alle ore 9 con la deposizione delle corone nei luoghi che ricordano i caduti partigiani: Ponte Ruffio, la Rocca di Cesena e il Cimitero Cittadino.

Per le iniziative collaterali, si parte il 10 aprile alle 20.45 al Museo della Marineria con un video dedicato al terrificante bombardamento che sconvolse i territori di Lugo, Imola e Ravenna. Marco Dalmonte racconterà quanto avvenne, seguendo l’incalzare delle immagini. L’evento organizzato in collaborazione con Anpi Cesenatico e CGIL Forlì Cesena

Il 22 aprile alle ore 21 al Teatro Comunale arriva Walter Veltroni a presentare “Iris, la libertà” il suo romanzo su Iris Versari edito da Rizzoli. Veltroni sarà in dialogo con il professor Alberto Gagliardo, storico presso gli Istituti di Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì-Cesena. Evento a ingresso libero senza prenotazione, fino a esaurimento posti

Il 23 aprile alle ore 18 alla Galleria Leonardo da Vinci tocca invece a Matteo Cavezzali che presenta “I fratelli Meraviglia” (Mondadori) in dialogo con Francesco Zani

Il 25 aprile alle 16 alla Galleria Leonardo da Vinci Fiorella Vandi e Laura Valeriani presentano “Quello era il segnale” (Il Ponte Vecchio). L’Eìevento e organizzato dalla Rete Democratica Antifascista di Cesenatico.

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Il programma completo

10 aprile 2026 – 20,45 – Museo della Marineria

Video dedicato al terrificante bombardamento che sconvolse i territori di Lugo, Imola e Ravenna. Marco Dalmonte racconterà quanto avvenne, seguendo l’incalzare delle immagini.

Evento organizzato in collaborazione con Anpi Cesenatico e CGIL Forlì Cesena

22 aprile, ore 21 – Teatro Comunale

Walter Veltroni presenta “Iris, la libertà” (Rizzoli)

in dialogo con Alberto Gagliardo, storico presso gli Istituti di Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì-Cesena

ingresso libero senza prenotazione, fino a esaurimento posti

23 aprile, ore 18 – Galleria Leonardo da Vinci

Matteo Cavezzali presenta “I fratelli Meraviglia” (Mondadori)

in dialogo con Francesco Zani

ingresso libero

25 aprile, ore 9

Deposizione delle corone nei luoghi che ricordano i caduti partigiani

Ponte Ruffio, Rocca di Cesena, Cimitero cittadino di Cesenatico

25 aprile, ore 16 – Galleria Leonardo da Vinci

Fiorella Vandi e Laura Valeriani presentano “Quello era il segnale” (Il Ponte Vecchio)

Evento organizzato dalla Rete Democratica Antifascista di Cesenatico

ingresso libero

“Il 25 aprile è una giornata di ricordo, festa, commozione, cultura e comunità – spiegano il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore alla cultura Emanuela Pedulli – e con questa serie di iniziative abbiamo pensato di unire tutti questi aspetti invitando la cittadinanza a partecipare e ad esserci. Ricordare è vivere, e se abbiamo la fortuna e il privilegio di poter contare sui diritti della nostra democrazia è grazie al sacrificio dei partigiani in quel buio periodo di regime nazista e fascista”.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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