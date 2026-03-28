Cesenatico celebra il 25 aprile con Veltroni e tanti eventi

Il programma completo

10 aprile 2026 – 20,45 – Museo della Marineria

Video dedicato al terrificante bombardamento che sconvolse i territori di Lugo, Imola e Ravenna. Marco Dalmonte racconterà quanto avvenne, seguendo l’incalzare delle immagini.

Evento organizzato in collaborazione con Anpi Cesenatico e CGIL Forlì Cesena

22 aprile, ore 21 – Teatro Comunale

Walter Veltroni presenta “Iris, la libertà” (Rizzoli)

in dialogo con Alberto Gagliardo, storico presso gli Istituti di Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì-Cesena

ingresso libero senza prenotazione, fino a esaurimento posti

23 aprile, ore 18 – Galleria Leonardo da Vinci

Matteo Cavezzali presenta “I fratelli Meraviglia” (Mondadori)

in dialogo con Francesco Zani

ingresso libero

25 aprile, ore 9

Deposizione delle corone nei luoghi che ricordano i caduti partigiani

Ponte Ruffio, Rocca di Cesena, Cimitero cittadino di Cesenatico

25 aprile, ore 16 – Galleria Leonardo da Vinci

Fiorella Vandi e Laura Valeriani presentano “Quello era il segnale” (Il Ponte Vecchio)

Evento organizzato dalla Rete Democratica Antifascista di Cesenatico

ingresso libero

“Il 25 aprile è una giornata di ricordo, festa, commozione, cultura e comunità – spiegano il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore alla cultura Emanuela Pedulli – e con questa serie di iniziative abbiamo pensato di unire tutti questi aspetti invitando la cittadinanza a partecipare e ad esserci. Ricordare è vivere, e se abbiamo la fortuna e il privilegio di poter contare sui diritti della nostra democrazia è grazie al sacrificio dei partigiani in quel buio periodo di regime nazista e fascista”.