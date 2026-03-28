Druidia lascia Cesenatico: “Non ci sono più le condizioni giuste”

Negli ultimi anni, però, le difficoltà non sono mancate. Il 2025 ha segnato un passaggio importante, con l’introduzione dell’ingresso a pagamento per migliorare l’offerta e costruire qualcosa di ancora più ambizioso. Ma il maltempo ha messo a dura prova l’organizzazione, costringendo a evacuare il parco per due volte. A questo si è aggiunta l’assenza di sponsor, che ha reso il peso economico ancora più gravoso.

Per continuare a crescere, Druidia sente oggi la necessità di evolversi: in primis un vero fuoco e servizi più adeguati, un’area campeggio strutturata e condizioni che permettano al pubblico di vivere il festival in sicurezza e pienamente. “Il popolo di Druidia merita di vivere il festival fino in fondo”, sottolineano gli organizzatori.

Proprio per questo, è arrivata una decisione difficile ma inevitabile: lasciare Cesenatico e intraprendere un viaggio alla ricerca di una nuova casa. “Un luogo che possa accogliere il festival senza compromessi” e permettergli di esprimere tutto il suo potenziale.

Il 2026 sarà quindi un anno di silenzio, ma non di fine. Sarà un tempo di attesa, progettazione e visione. “Questo non è un addio. È un respiro prima di tornare a brillare”.

Druidia si ferma. E promette di tornare, più forte e più grande di prima, ma non a Cesenatico.