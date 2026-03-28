Druidia lascia Cesenatico: “Non ci sono più le condizioni giuste”

“Non è facile fermarsi quando si ama qualcosa profondamente. Eppure, a volte, è proprio fermarsi l’unico modo per ripartire con più forza”. È questo il messaggio condiviso dagli organizzatori di Druidia, il festival che per oltre un decennio ha animato il parco di Ponente di Cesenatico, annunciando uno stop per tutto il 2026.
“Druidia è nata da un sogno condiviso… e quel sogno è ancora vivo”, scrivono sui social. Un sogno che non si spegne, ma che oggi sente il bisogno di trovare una nuova casa, un nuovo spazio dove crescere e trasformarsi. “Ogni fiamma ha continuato a bruciare. Ora è tempo di custodire quel fuoco, di proteggerlo… perché possa diventare qualcosa di ancora più grande”.
Le parole degli organizzatori raccontano un percorso lungo 11 anni, iniziato nel 2012, fatto di passione, comunità e visione. Undici edizioni in cui Druidia è diventato un punto di riferimento, trasformando il parco in un luogo simbolico per il suo pubblico. “Prima di tutto vogliamo dire grazie”, spiegano in un video, ripercorrendo la storia del festival.
Negli ultimi anni, però, le difficoltà non sono mancate. Il 2025 ha segnato un passaggio importante, con l’introduzione dell’ingresso a pagamento per migliorare l’offerta e costruire qualcosa di ancora più ambizioso. Ma il maltempo ha messo a dura prova l’organizzazione, costringendo a evacuare il parco per due volte. A questo si è aggiunta l’assenza di sponsor, che ha reso il peso economico ancora più gravoso.
Per continuare a crescere, Druidia sente oggi la necessità di evolversi: in primis un vero fuoco e servizi più adeguati, un’area campeggio strutturata e condizioni che permettano al pubblico di vivere il festival in sicurezza e pienamente. “Il popolo di Druidia merita di vivere il festival fino in fondo”, sottolineano gli organizzatori.
Proprio per questo, è arrivata una decisione difficile ma inevitabile: lasciare Cesenatico e intraprendere un viaggio alla ricerca di una nuova casa. “Un luogo che possa accogliere il festival senza compromessi” e permettergli di esprimere tutto il suo potenziale.
Il 2026 sarà quindi un anno di silenzio, ma non di fine. Sarà un tempo di attesa, progettazione e visione. “Questo non è un addio. È un respiro prima di tornare a brillare”.
Druidia si ferma. E promette di tornare, più forte e più grande di prima, ma non a Cesenatico.