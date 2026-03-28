Lancette avanti di un’ora: torna l’ora legale

Ore contate per il ritorno all’ora legale: questa notte, tra sabato 28 e domenica 29 marzo, lancette avanti di un’ora. Le due di notte diventeranno le tre.
Questo cambiamento porta con sè anche qualche modifica nella vita quotidiana di tutti: nella notte del passaggio da ora solare a quella legale, infatti, si dormirà un’ora in meno.
Le giornate si allungheranno e il tramonto arriverà un’ora dopo: giornate più lunghe e soleggiate!
A beneficiarne anche le nostre tasche, con un consumo ridotto delle spese energetiche.
Prossimo passaggio da ora legale a solare: 25 ottobre 2026.