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Lancette avanti di un’ora: torna l’ora legale

Giulia Zannetti28 Marzo 2026
ora legale

Ore contate per il ritorno all’ora legale: questa notte, tra sabato 28 e domenica 29 marzo, lancette avanti di un’ora. Le due di notte diventeranno le tre.

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Questo cambiamento porta con sè anche qualche modifica nella vita quotidiana di tutti: nella notte del passaggio da ora solare a quella legale, infatti, si dormirà un’ora in meno.

Le giornate si allungheranno e il tramonto arriverà un’ora dopo: giornate più lunghe e soleggiate!

A beneficiarne anche le nostre tasche, con un consumo ridotto delle spese energetiche.

Prossimo passaggio da ora legale a solare: 25 ottobre 2026.

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