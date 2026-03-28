Manuel Spinelli: inclusività al Motor Show con moto e auto terapia, e l’inizio del campionato

Manuel Spinelli, pilota di Ape proto, ci racconta della sua partecipazione al “Riccione Motor Fest”: un’iniziativa dove lo spirito di condivisione e la voglia di trasmettere la passione alle nuove generazioni, è tanta.
Il Riccione Motorfest, infatti, il weekend del 14-15 marzo, ha organizzato una grande manifestazione motoristica tra divertimento e solidarietà.
A prenderne parte, per il secondo anno – racconta Spinelli – c’erano anche “Manuel Reggiani con le moto cross, Oscar Capiello con le auto da corsa, Manuel e Simone Amadori con le Api Proto”.
“E’ una iniziativa che facciamo tutti molto volentieri perchè permette a bambini, ragazzi, persone disabili, di stare su pista e di coinvolgerli in attività divertenti come questa: un’alternativa, anche, a un tipo di divertimento meno sano di altri” – prosegue il giovane.
L’iniziativa, infatti, ha dato grande spazio all’ inclusività attraverso mototerapia e autoterapia.
“L’evento – prosegue Manuel – dava la possibilità, nel range di tempo a disposizione, di provare tutti i mezzi a disposizione”.
Proseguono anche gli appuntamenti personali.
“Dal weekend 27-29 marzo, ci sarà un evento a Pinarella, un ritrovo statico per farci conoscere al mondo. Ci sarà una dimostrazione di guida dinamica e poi dal 3 maggio inizierò ufficialmente il campionato di velocità in salita”- conclude il pilota.