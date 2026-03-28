Passeggiata dei levrieri GACI a Cesenatico: evento e adozioni responsabili

Sarà un pomeriggio speciale quello di domenica 29 marzo a Cesenatico, dove andrà in scena la “Passeggiata dei levrieri GACI”, un evento dedicato agli amanti dei cani e in particolare ai levrieri, simbolo di eleganza e sensibilità. L’iniziativa, promossa dal Greyhound Adopt Center Italy (GACI), rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare il pubblico sul tema dell’adozione responsabile dei levrieri e sul loro recupero dopo esperienze di sfruttamento.
Organizzata dalle volontarie Raffaella Prati, Erica Guidi e Giulia Dianò, l’evento nasce dall’impegno di un’associazione attiva dal 2002 nel recupero e nell’adozione di Greyhound, Galgo e Podenco. Fondata a Modena da Elisa Manna e Chiara Ottolini, il GACI ha contribuito negli anni all’adozione di oltre 5000 levrieri, molti dei quali provenienti dal mondo delle corse o della caccia, spesso vittime di abbandono.
La giornata di domenica 29 marzo non sarà solo una passeggiata tra appassionati, ma anche un momento di incontro tra famiglie adottanti provenienti da tutta Italia. Il ritrovo è fissato alle 14 nella pineta del parco Helen e Bernard Brumer, nella zona di Ponente. Da lì partirà il percorso che porterà i partecipanti fino alla spiaggia, proseguendo verso il grattacielo in piazza Andrea Costa. Sono attese circa 30-40 persone con i loro levrieri, facilmente riconoscibili dal colore rosso, simbolo dell’associazione.
L’evento è aperto a tutti, inclusi i cani di qualsiasi razza e taglia, rendendolo un’occasione inclusiva per condividere la passione per gli animali e promuovere il benessere animale. Durante il pomeriggio saranno disponibili materiali informativi e le volontarie saranno presenti per rispondere alle domande di chi desidera avvicinarsi al mondo dell’adozione dei levrieri.
Un ruolo centrale sarà occupato anche dal “Progetto GACI Scuola”, dedicato a bambini e ragazzi. Attraverso attività educative e momenti di confronto, il progetto mira a trasmettere valori fondamentali come il rispetto degli animali, la consapevolezza e l’empatia verso ogni essere vivente.
L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Cesenatico, a conferma dell’importanza del messaggio sociale che porta con sé: promuovere l’adozione dei levrieri, contrastare lo sfruttamento animale e costruire una cultura basata sul rispetto.
Il Greyhound Adopt Center Italy non si limita al recupero dei cani, ma lavora ogni giorno per offrire loro una nuova vita, fatta di cure, affetto e dignità. Ogni adozione rappresenta una storia che cambia, un futuro che si riscrive.
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale: www.adozionilevrieri.it