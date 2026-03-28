Passeggiata dei levrieri GACI a Cesenatico: evento e adozioni responsabili

La giornata di domenica 29 marzo non sarà solo una passeggiata tra appassionati, ma anche un momento di incontro tra famiglie adottanti provenienti da tutta Italia. Il ritrovo è fissato alle 14 nella pineta del parco Helen e Bernard Brumer, nella zona di Ponente. Da lì partirà il percorso che porterà i partecipanti fino alla spiaggia, proseguendo verso il grattacielo in piazza Andrea Costa. Sono attese circa 30-40 persone con i loro levrieri, facilmente riconoscibili dal colore rosso, simbolo dell’associazione.

L’evento è aperto a tutti, inclusi i cani di qualsiasi razza e taglia, rendendolo un’occasione inclusiva per condividere la passione per gli animali e promuovere il benessere animale. Durante il pomeriggio saranno disponibili materiali informativi e le volontarie saranno presenti per rispondere alle domande di chi desidera avvicinarsi al mondo dell’adozione dei levrieri.