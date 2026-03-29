Addio a David Riondino: un artista tra musica, satira e poesia

È scomparso oggi (domenica 29 marzo) all’età di 73 anni, David Riondino, nella sua casa di Roma. L’artista, nato a Firenze il 10 giugno 1952, era malato da tempo.

Cantautore, attore e autore, Riondino ha lasciato un segno importante nel panorama culturale italiano. Tra i suoi lavori più noti figura il brano “Maracaibo”, portato al successo nel 1981 da Lu Colombo, di cui era coautore. La sua produzione artistica spazia tra dischi e spettacoli che uniscono ironia, tradizione popolare e poesia.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con numerosi protagonisti dello spettacolo, tra cui Dario Vergassola, Paolo Rossi, Sabina Guzzanti e Stefano Bollani. Ha lavorato anche in radio, televisione e cinema.

I funerali si svolgeranno martedì 31 marzo alle ore 11 presso la Chiesa degli Artisti a Roma.

Riondino ha avuto un forte legame con la Romagna, dove ha vissuto a lungo, in particolare a Longiano. Qui ha promosso diverse iniziative culturali, tra cui il Festival del Mare a Cesenatico e il Giardino della Poesia a San Mauro Pascoli.