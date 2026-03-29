Addio a David Riondino: un artista tra musica, satira e poesia

È scomparso oggi (domenica 29 marzo) all’età di 73 anni, David Riondino, nella sua casa di Roma. L’artista, nato a Firenze il 10 giugno 1952, era malato da tempo.
Cantautore, attore e autore, Riondino ha lasciato un segno importante nel panorama culturale italiano. Tra i suoi lavori più noti figura il brano “Maracaibo”, portato al successo nel 1981 da Lu Colombo, di cui era coautore. La sua produzione artistica spazia tra dischi e spettacoli che uniscono ironia, tradizione popolare e poesia.
Nel corso della sua carriera ha collaborato con numerosi protagonisti dello spettacolo, tra cui Dario Vergassola, Paolo Rossi, Sabina Guzzanti e Stefano Bollani. Ha lavorato anche in radio, televisione e cinema.
I funerali si svolgeranno martedì 31 marzo alle ore 11 presso la Chiesa degli Artisti a Roma.
Riondino ha avuto un forte legame con la Romagna, dove ha vissuto a lungo, in particolare a Longiano. Qui ha promosso diverse iniziative culturali, tra cui il Festival del Mare a Cesenatico e il Giardino della Poesia a San Mauro Pascoli.
Il ricordo di Nevio Torresi
Tra i ricordi più sentiti, quello del pescatore Nevio Torresi: i due si erano sentiti appena un mese fa. Il Festival del Mare, nato dalla loro collaborazione, è rimasto un’esperienza significativa durata dieci anni, dal 2000 al 2010, coinvolgendo diverse città romagnole come Cesena e Cervia e portando sul territorio artisti e intellettuali di rilievo.
Il primo incontro tra Riondino e Torresi risale al 1999, durante la guerra nei Balcani, quando nacque l’idea di organizzare un evento a Cesenatico per sensibilizzare l’opinione pubblica. Da quell’iniziativa prese forma un progetto culturale più ampio.
Torresi ricorda anche momenti di vita quotidiana, come le cene condivise e le lunghe conversazioni sul mare e sul lavoro dei pescatori. Proprio da questi temi nacque la canzone “Il bambino dai capelli rossi”, scritta insieme.
“Era una persona intelligente, ironica e con grande talenti”, è il ricordo di Torresi.