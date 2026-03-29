Citisina per smettere di fumare: nuovo farmaco rimborsabile in Italia

Un fiore giallo simile al glicine potrebbe rappresentare una svolta nella lotta al tabagismo. Si tratta del maggiociondolo (Cytisus laburnum), una pianta da cui si ricava la citisina, principio attivo del primo farmaco antifumo recentemente reso rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il trattamento è ora disponibile anche per i fumatori italiani che vogliono smettere.

La citisina è già inclusa nelle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) dal 2024 e, dal 2025, figura tra le molecole essenziali. È inoltre utilizzata da tempo in diversi Paesi europei. Il suo meccanismo d’azione è mirato: agisce sugli stessi recettori della nicotina, riducendo il desiderio di fumare e attenuando i sintomi dell’astinenza come irritabilità, ansia, insonnia e calo dell’umore.

Secondo i dati analizzati dai medici dei 110 centri antifumo italiani durante un recente convegno a Roma, il farmaco rappresenta un valido supporto per i circa 12,5 milioni di fumatori nel Paese. Tuttavia, gli esperti sottolineano l’importanza di un percorso guidato: soprattutto nei fumatori più accaniti, il trattamento deve essere affiancato dal supporto di centri specializzati.