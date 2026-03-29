Freddo artico e maltempo in arrivo

Un anticiclone delle Azzorre, posizionato in modo anomalo verso il Regno Unito, continuerà a favorire l’afflusso di aria fredda dal Nord verso il Mediterraneo centrale. La fine di marzo sarà quindi segnata da una nuova incursione di origine artica, che porterà alla formazione di una depressione sull’Italia, in rapido spostamento tra martedì e mercoledì verso il Mar Ionio.

Il peggioramento interesserà soprattutto le regioni del Centro-Sud a partire da lunedì 30 marzo, con condizioni instabili che dureranno, salvo brevi pause, almeno fino a metà settimana. Sono previsti piogge intense, temporali e nevicate fino a quote di alta collina o bassa montagna, accompagnati da un ulteriore calo delle temperature. Il Nord resterà in gran parte riparato, con fenomeni sporadici sull’Emilia-Romagna e lungo l’arco alpino.