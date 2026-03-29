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Freddo artico e maltempo in arrivo

Anna Budini29 Marzo 2026
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Un anticiclone delle Azzorre, posizionato in modo anomalo verso il Regno Unito, continuerà a favorire l’afflusso di aria fredda dal Nord verso il Mediterraneo centrale. La fine di marzo sarà quindi segnata da una nuova incursione di origine artica, che porterà alla formazione di una depressione sull’Italia, in rapido spostamento tra martedì e mercoledì verso il Mar Ionio.

Il peggioramento interesserà soprattutto le regioni del Centro-Sud a partire da lunedì 30 marzo, con condizioni instabili che dureranno, salvo brevi pause, almeno fino a metà settimana. Sono previsti piogge intense, temporali e nevicate fino a quote di alta collina o bassa montagna, accompagnati da un ulteriore calo delle temperature. Il Nord resterà in gran parte riparato, con fenomeni sporadici sull’Emilia-Romagna e lungo l’arco alpino.

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Tra venerdì e il weekend di Pasqua la situazione diventa più incerta: le previsioni indicano una maggiore probabilità di maltempo sulle regioni adriatiche e meridionali, mentre il Nord potrebbe beneficiare di condizioni più stabili. Tuttavia, il quadro resta in evoluzione.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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