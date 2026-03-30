Bando per il comodato d’uso del fabbricato in Via Palazzone 150

Cesenatico, bando per la gestione del fabbricato in via Palazzone 150
Il Comune di Cesenatico ha ufficialmente pubblicato un avviso pubblico relativo alla concessione in comodato d’uso di un immobile di proprietà comunale situato in via Palazzone 150. L’iniziativa punta a valorizzare il patrimonio dell’ente attraverso il coinvolgimento diretto del tessuto associativo locale.
Caratteristiche dell’immobile e finalità del bando
Il fabbricato oggetto del bando è una struttura indipendente della superficie di 32mq, già dotata di servizi igienici. La finalità principale della concessione è la promozione di attività che rivestano un interesse generale per la comunità. Nello specifico, l’amministrazione intende sostenere progetti di natura:
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Sociale e solidale.
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Culturale e ricreativa.
- Valorizzazione del patrimonio pubblico.
Chi può presentare domanda
L’avviso è rivolto a una platea specifica di soggetti operanti nel settore non profit. Possono candidarsi per la gestione dell’immobile:
- Enti del Terzo Settore: tra cui organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, reti associative e società di mutuo soccorso.
- Fondazioni e altri enti privati: purché privi di fini di lucro.
- Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD).
Durata della concessione e obblighi dell’aggiudicatario
Il contratto di comodato d’uso avrà una durata di 5 anni a partire dalla data di sottoscrizione. Esiste inoltre la possibilità di un eventuale rinnovo, che resta comunque subordinato a un atto espresso da parte dell’Amministrazione comunale.
L’ente o l’associazione che risulterà aggiudicataria avrà l’onere di farsi carico di alcuni interventi di manutenzionenecessari sulla struttura.
Scadenze e modalità di partecipazione
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro un termine perentorio. La scadenza è fissata per le ore 13:00 di mercoledì 15 aprile 2026.
La consegna della documentazione deve avvenire esclusivamente tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo (o URP) del Comune