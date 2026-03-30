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In RomagnaNotizie

Carne di agnello, sequestrati 50 chili di prodotto irregolari

Giulia Zannetti30 Marzo 2026
carabinieri

Pasqua sempre più vicina e con l’occasione, i controlli della filiera della carne si sono intensificati.

Nella specie, i carabinieri Forestali di Rimini, in collaborazione con con i Tecnici della Prevenzione dell’Unità Operativa Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Ausl Romagna di Rimini, hanno effettuato una mirata attività di controllo presso alcuni ristoranti della riviera romagnola.

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L’operazione ha condotto a queste conclusioni:

  • riscontrata irregolarità sulla tracciabilità dei prodotti alimentari, in violazione del Regolamento europeo con emissione di sanzioni amministrative pari ad euro 1.500;
  • sequestro di 50 chili di carne di agnello privi della indicazione della filiera d’origine e per questo non sicuri per i consumatori.

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