Carne di agnello, sequestrati 50 chili di prodotto irregolari

Pasqua sempre più vicina e con l’occasione, i controlli della filiera della carne si sono intensificati.
Nella specie, i carabinieri Forestali di Rimini, in collaborazione con con i Tecnici della Prevenzione dell’Unità Operativa Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Ausl Romagna di Rimini, hanno effettuato una mirata attività di controllo presso alcuni ristoranti della riviera romagnola.
L’operazione ha condotto a queste conclusioni:
- riscontrata irregolarità sulla tracciabilità dei prodotti alimentari, in violazione del Regolamento europeo con emissione di sanzioni amministrative pari ad euro 1.500;
- sequestro di 50 chili di carne di agnello privi della indicazione della filiera d’origine e per questo non sicuri per i consumatori.