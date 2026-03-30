Deposito per sequestri a Cannucceto

Cesenatico, via libera al comodato d’uso per l’Ufficio Circondariale Marittimo

Il Comune di Cesenatico ha formalizzato la concessione di un’area strategica in località Cannucceto a favore dell’Ufficio Circondariale Marittimo. Servirà come deposito per i sequestri di beni e mezzi. La decisione è stata ufficializzata con la determinazione n. 396 del 27 marzo 2026, firmata dal Segretario Comunale con funzioni dirigenziali