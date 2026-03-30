Deposito per sequestri a Cannucceto

Cesenatico, via libera al comodato d’uso per l’Ufficio Circondariale Marittimo
Il Comune di Cesenatico ha formalizzato la concessione di un’area strategica in località Cannucceto a favore dell’Ufficio Circondariale Marittimo. Servirà come deposito per i sequestri di beni e mezzi. La decisione è stata ufficializzata con la determinazione n. 396 del 27 marzo 2026, firmata dal Segretario Comunale con funzioni dirigenziali
L’operazione nasce da una stretta collaborazione tra l’amministrazione comunale e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato in questa sede dalla Capitaneria di Porto di Rimini.
I dettagli dell’accordo: area e durata del contratto
L’immobile oggetto del contratto è situato in Via Mesolino, all’interno della zona precedentemente occupata dalla ex Stazione di trasferenza.
- Superficie concessa: un’area di circa 200 metri quadrati.
- Destinazione d’uso: lo spazio sarà utilizzato esclusivamente come deposito per i sequestri.
- Durata del comodato: l’accordo ha una validità di 5 anni, con possibilità di proroga alla scadenza.
- Natura economica: la concessione è a titolo di comodato d’uso gratuito.
Inquadramento catastale e normativo
L’area è formalmente identificata al Catasto Urbano al Foglio 2, particella 2205. La procedura segue l’iter avviato dalla Giunta Comunale con la delibera n. 76 del 18 marzo 2026, che aveva già espresso parere favorevole alla concessione.