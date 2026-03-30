Gatteo celebra un anno di “Sulla via delle origini”: oltre 1300 visitatori

Un successo di numeri e partecipazione scolastica

Dall’inaugurazione avvenuta nel marzo 2025, la mostra ha registrato numeri significativi, testimoniando un interesse crescente per l’archeologia locale:

Oltre 1300 visitatori complessivi hanno ammirato i reperti esposti .

Sono state realizzate 16 aperture straordinarie con visite guidate gratuite .

Un forte contributo è arrivato dalle Giornate FAI d’Autunno (10-11 ottobre 2025), che hanno inserito la mostra tra i luoghi simbolo del territorio .

Ampio coinvolgimento delle scuole e delle famiglie , grazie ad attività laboratoriali e percorsi didattici mirati .

Il valore dei ritrovamenti: dalla via Campagnola alla protostoria

Il percorso espositivo mette in luce i preziosi reperti emersi durante le campagne di scavo effettuate tra il 2018 e il 2020 nell’area compresa tra via Campagnola e via Mistadella. Sotto il coordinamento della Soprintendenza, le indagini hanno documentato la presenza umana in un arco temporale che va dalla preistoria all’età romana, con un focus particolare sull’epoca protostorica.

Il Sindaco Roberto Pari ha sottolineato come investire nella storia locale significhi “rafforzare il senso di identità e appartenenza”, aprendo al contempo nuove prospettive di crescita turistica. Sulla stessa linea l’Assessora alla Cultura Stefania Bolognesi, che ha ribadito la validità di un progetto capace di rendere accessibile un patrimonio scientifico di alto valore.

Verso il futuro: il Parco Archeologico del Rubicone

Il successo della mostra non è un punto d’arrivo, ma parte di una visione strategica più ampia. L’obiettivo a lungo termine è la creazione di un Parco Archeologico in rete, che possa collegare le principali evidenze storiche dell’area del Rubicone, valorizzando l’intero patrimonio archeologico locale.

Prossimi appuntamenti e visite guidate

Per chi non avesse ancora visitato l’esposizione o desiderasse approfondire i contenuti con il supporto di esperti, il Comune di Gatteo ha già programmato nuove aperture straordinarie con visite guidate gratuite:

Domenica 26 aprile: turni alle ore 10.00 e alle ore 11.00 .

Domenica 24 maggio: turni alle ore 10.00 e alle ore 11.00 .

L’iniziativa vede la collaborazione scientifica della dott.ssa Annalisa Pozzi e il supporto della cooperativa Koiné per le attività didattiche.