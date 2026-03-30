In Cammino per la Pace: nasce un nuovo percorso di speranza. Tutte le info

Il progetto
Dal cuore della Romagna nasce un nuovo percorso di speranza, partecipazione e impegno condiviso: “In Cammino per la Pace”.
Dal 30 maggio al 2 giugno prende vita la prima edizione di In Cammino per la Pace: una grande camminata solidale che attraversa la Vallata del Savio, dalla sorgente del fiume fino al mare.
Un viaggio simbolico e concreto insieme, promosso da operatrici e operatori sanitari, per diffondere ogni giorno la cultura della pace, dei diritti umani e della solidarietà.
Dalla sorgente al mare, l’acqua diventa messaggio universale: un flusso che unisce comunità, territori e persone.
Le tappe
Un cammino aperto a tutte e tutti.
Si può decidere se partecipare per l’intero percorso o scegliere una tappa: ogni passo conta.
📍 Le tappe
* 30/05 – Monte Fumaiolo → Bagno di Romagna / San Piero in Bagno
* 31/05 – San Piero in Bagno → Mercato Saraceno
* 01/06 – Mercato Saraceno → Cesena
* 02/06 – Cesena → Cesenatico (evento finale sul mare)
Presenti eventi, incontri, musica e momenti di riflessione accompagneranno ogni giornata.
Con un’offerta libera, contribuirai anche a sostenere iniziative umanitarie impegnate nella tutela dei diritti umani.
Per ulteriori informazioni:
incamminoperlapacefc@gmail.com