In Cammino per la Pace: nasce un nuovo percorso di speranza. Tutte le info

Il progetto

Dal cuore della Romagna nasce un nuovo percorso di speranza, partecipazione e impegno condiviso: “In Cammino per la Pace”.

Dal 30 maggio al 2 giugno prende vita la prima edizione di In Cammino per la Pace: una grande camminata solidale che attraversa la Vallata del Savio, dalla sorgente del fiume fino al mare.

Un viaggio simbolico e concreto insieme, promosso da operatrici e operatori sanitari, per diffondere ogni giorno la cultura della pace, dei diritti umani e della solidarietà.

Dalla sorgente al mare, l’acqua diventa messaggio universale: un flusso che unisce comunità, territori e persone.