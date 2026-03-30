Molo di Levante, il cantiere procede: nessun danno dal maltempo

Proseguono regolarmente i lavori del cantiere sul molo di Levante, senza particolari criticità nonostante il recente maltempo. A differenza della violenta mareggiata di dicembre scorso, che aveva causato danni e rallentamenti, le condizioni meteo degli ultimi giorni non hanno inciso sull’andamento delle operazioni.
Il cantiere molo di Levante entra ora in una fase cruciale: le prossime lavorazioni prevedono infatti la messa in opera del palancolato, una struttura fondamentale per la protezione della banchina. Questo intervento consentirà successivamente la posa dei nuovi blocchi di cemento.
Salvo eventuali stop temporanei dovuti al maltempo previsto nei prossimi giorni, il cronoprogramma resta confermato. Il termine dei lavori è fissato entro la stagione estiva 2026, obiettivo che, al momento, appare pienamente raggiungibile.
Per quanto riguarda l’investimento, il progetto del molo di Levante prevedeva inizialmente una spesa di 1.500.000 euro, coperta per il 98% da un finanziamento regionale. A questa cifra si sono aggiunti 80mila euro derivanti da una variazione di bilancio approvata a dicembre 2025 e ulteriori 150mila euro stanziati successivamente, per un totale di 230mila euro aggiuntivi.