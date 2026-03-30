Molo di Levante, il cantiere procede: nessun danno dal maltempo

Proseguono regolarmente i lavori del cantiere sul molo di Levante, senza particolari criticità nonostante il recente maltempo. A differenza della violenta mareggiata di dicembre scorso, che aveva causato danni e rallentamenti, le condizioni meteo degli ultimi giorni non hanno inciso sull’andamento delle operazioni.

Il cantiere molo di Levante entra ora in una fase cruciale: le prossime lavorazioni prevedono infatti la messa in opera del palancolato, una struttura fondamentale per la protezione della banchina. Questo intervento consentirà successivamente la posa dei nuovi blocchi di cemento.