Allerta Meteo gialla 1 aprile: vento e mareggiate in Emilia-Romagna

Previsioni e criticità
Secondo il documento ufficiale, a partire dalle ore 00:00 del 1 aprile sono attesi:
- Vento: Previsti venti di burrasca moderata (tra i 62 e i 74 km/h) provenienti da nord-est. Sono possibili rinforzi e raffiche di intensità superiore, specialmente lungo la fascia costiera e sul crinale appenninico centro-orientale.
- Stato del Mare: Già dalle prime ore della giornata il mare risulterà agitato al largo.
- Costa: Sottocosta si segnala il rischio di fenomeni localizzati di ingressione marina ed erosione del litorale.
La situazione meteorologica dovrebbe mostrare segnali di attenuazione nel corso della serata. Le maree dovrebbero rimanere su livelli tra +0,4 e 1 metro nell’arco della giornata.
Le aree coinvolte comprendono la montagna romagnola (A1), la costa romagnola (B2), la montagna bolognese (C1), la costa ferrarese (D2) e la montagna emiliana centrale (E1). Per tutte le altre zone e per i restanti parametri (criticità idraulica, temporali, neve), il codice rimane Verde.
Disposizioni dell’autorità marittima
L’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico ha già provveduto a diffondere l’allerta, raccomandando il rigoroso rispetto delle misure di sicurezza:
- Marittimi e diportisti: Le cooperative di pescatori e le associazioni nautiche sono invitate a rinforzare gli ormeggi e incrementare i servizi di guardiania in banchina.
- Stabilimenti balneari: Ai titolari di strutture in concessione è richiesto di mettere in sicurezza le dotazioni e interdire l’accesso alle aree soggette ad allagamento.
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