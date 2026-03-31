Allerta meteo si chiudono le porte vinciane

L’allerta gialla, che parte dalle ore 00:00 del 1 aprile, vede anche la chiusura delle porte vinciane a Cesenatico, dalle 18 di oggi (martedì 31 marzo) alle 14 di giovedì 2 aprile.
L’allerta prevede vento, mare agitato al largo e sottocosta il rischio di fenomeni localizzati di ingressione marina ed erosione del litorale.
La situazione meteorologica dovrebbe mostrare segnali di attenuazione nel corso della serata di mercoledì 1 aprile. Le maree dovrebbero rimanere su livelli tra +0,4 e 1 metro nell’arco della giornata.