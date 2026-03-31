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Allerta meteo si chiudono le porte vinciane

Anna Budini31 Marzo 2026
porte vinciane

L’allerta gialla, che parte dalle ore 00:00 del 1 aprile, vede anche la chiusura delle porte vinciane a Cesenatico, dalle 18 di oggi (martedì 31 marzo) alle 14 di giovedì 2 aprile.

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L’allerta prevede vento, mare agitato al largo e sottocosta il rischio di fenomeni localizzati di ingressione marina ed erosione del litorale.

La situazione meteorologica dovrebbe mostrare segnali di attenuazione nel corso della serata di mercoledì 1 aprile. Le maree dovrebbero rimanere su livelli tra +0,4 e 1 metro nell’arco della giornata.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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