Carabinieri, fuga pericolosa e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio: arrestato

Il fatto

L’arresto è scaturito a conclusione di un’efficace attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, da tempo messa in atto dai carabinieri di Cesena che, nel corso di un predisposto servizio svolto in un’area sensibile di quel comune, hanno notato l’uomo, nel parcheggio di un’area commerciale mentre consegnava un involucro ad un suo connazionale. Accortosi della presenza dei carabinieri – che hanno immediatamente bloccato l’acquirente trovato in possesso di una dose di cocaina – il 30enne, peraltro con la patente di guida sospesa per pregresse violazioni, si è posto alla guida della sua autovettura, tentando una disperata fuga, anche con manovre pericolose, venendo comunque raggiunto e bloccato dai militari dopo un breve ma intenso inseguimento. Immediatamente sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un panetto di 100 grammi di hashish e denaro contante per 790 euro (ritenuto provento di spaccio). La successiva perquisizione, estesa all’abitazione in uso al soggetto, sita in quel centro cittadino, ha consentito di rinvenire ulteriori 290 grammi circa di hashish e 2 grammi di cocaina, sostanze da taglio e materiale utile al confezionamento delle dosi nonché ulteriore denaro contante, pari ad euro 1.500 (ritenuto anch’esso provento di spaccio). Contestualmente a tale perquisizione, altro personale dei carabinieri di Cesena è ritornato lungo il tragitto della fuga rinvenendo, seppur aperto e in parte già sparso per la strada, un sacchetto in cellophane contenente un residuale di 41 grammi di cocaina. Lo stesso personale veniva poi dirottato presso un’abitazione privata dove un cittadino aveva trovato la propria bambina intenta ad aprire quella che sembrava essere una saponetta che era stata gettata nel suo giardino e che invece era un altro panetto di hashish del peso di 100 grammi circa, analogo per peso, dimensioni e logo a quelli rinvenuti nella disponibilità del giovane marocchino che, sempre durante la fuga, se ne era disfatto lanciandolo nel giardino di questa famiglia. Lo stupefacente, il denaro e il materiale rinvenuto, nonché l’autovettura di proprietà sono stati sottoposti a sequestro penale e messi a disposizione della Procura della Repubblica di Forlì.

Nel corso delle operazioni, oltre al primo acquirente della dose di cocaina, anche ulteriori due connazionali, già conviventi dell’arrestato, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish asseritamente destinate ad un uso personale (e sottoposte a sequestro amministrativo); tutti e tre sono stati segnalati alla Prefettura di Forlì-Cesena quali assuntori di sostanze stupefacenti, per i provvedimenti di competenza.