Offerta di lavoro: infermieri stagione estiva 2026. I dettagli

Posizione aperta:infermieri
La Cooperativa Bagnini di Cesenatico è alla ricerca di un infermiere/a professionale per la stagione estiva, da inserire nel punto di primo soccorso situato a Cesenatico Levante.
Periodo: Da giugno a fine agosto (o max prima settimana di settembre)
Contratto: 36 ore settimanali
Orario fisso, inclusi weekend
Come candidarsi
Dettagli importanti:
Contratto a tempo determinato
Retribuzione concordata in fase di colloquio
COME CANDIDARSI?
Invia il tuo curriculum a info@spiaggecesenatico.it
Oppure chiama il 0547 83261 (dal lunedì al venerdì, ore 8:30 – 13:00)
Unisciti al nostro team per un’estate all’insegna della sicurezza sulle spiagge di Cesenatico!
Immagine estrapolata dal profilo facebook “La Spiaggia di Cesenatico”.