 Skip to main content
Notizie

Offerta di lavoro: infermieri stagione estiva 2026. I dettagli

Giulia Zannetti31 Marzo 2026

Posizione aperta:infermieri 

La Cooperativa Bagnini di Cesenatico è alla ricerca di un infermiere/a professionale per la stagione estiva, da inserire nel punto di primo soccorso situato a Cesenatico Levante. 
 
Periodo: Da giugno a fine agosto (o max prima settimana di settembre)
Contratto: 36 ore settimanali
Orario fisso, inclusi weekend
Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

Come candidarsi

Dettagli importanti:
Contratto a tempo determinato
Retribuzione concordata in fase di colloquio
 
COME CANDIDARSI?
Invia il tuo curriculum a info@spiaggecesenatico.it
Oppure chiama il 0547 83261 (dal lunedì al venerdì, ore 8:30 – 13:00)
 
Unisciti al nostro team per un’estate all’insegna della sicurezza sulle spiagge di Cesenatico! 
 
Immagine estrapolata dal profilo facebook “La Spiaggia di Cesenatico”.

Tags:

Leave a Reply

Share