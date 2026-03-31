Pasqua alle porte: il punto sulle prenotazioni e previsioni sulla stagione

Il commento di Giuseppe Ricci, Presidente del Consorzio Bellavita

“La Pasqua è abbastanza allineata ai dati del 2025, anche se ovviamente i numeri sono un po’ inferiori perché siamo ai primi di aprile e non alla fine. La meteoropatia psicologica per molti clienti tende a far rallentare la decisione d’acquisto in attesa di vedere come va il tempo, in particolare le temperature. Per cui, come sempre, arriveranno molte prenotazioni all’ultimo minuto se il tempo sarà nostro alleato. D’altra parte le condizioni atmosferiche sono sempre di più una variabile dipendente per il turismo primaverile”.

Le dichiarazioni di Alfonso Maini, Presidente Adac Federalberghi

“La stagione la fa sempre da padrona: se è bello, aprono oltre il 50% delle strutture, ed è il primo vero e proprio assaggio della stagione estiva. Alla luce di questo, si lavorerà prevalentemente sul last minute…

Consideriamo, nell’analisi, che un dato di Federalberghi, evidenzia che a spostarsi verso l’Italia saranno 10 milioni di persone, causa la situazione internazionale. Inoltre, Pasqua non è un ponte esagerato: tuttavia, la presenza di eventi sportivi, oltre alla elevata richiesta di coppie che vengono per visitare il territorio, contribuiscono ad una visione ottimistica sulle previsioni anche per la stagione estiva. Un ottimo segnale, infatti, arriva dai grafici del nostro portale che rilevano un interesse per la destinazione pari ad un+ 15 % per l’estate. Abbiamo cambiato strategia di marketing puntando anche verso l’estero: la promozione ha invertito la rotta, e così ha fatto anche l’ amministrazione. Per noi è importante attrarre quel turista che può fare pernottamenti più a lungo. In questo periodo l’interesse verte anche sulla gastronomia oltre che alle experience in generale (es. mountain bike…).

Il trend di Pasqua è abbastanza allineato allo scorso anni. Dai grafici analizzati vi è un interesse maggiore dai paesi esteri, limitrofi, come Svizzera, Belgio, Francia. Incremento, dunque, del turista straniero che già si vede in giro per Cesenatico. A fronte di questo interesse, è opportuno che venga mantenuto il focus sulla necessità di riqualificare le infrastrutture perchè il turista, oggi, viaggia molto e in poco tempo deve raggiungere più destinazioni: questo ci permetterà di essere sempre più competitivi rispetto ad altre zone”.