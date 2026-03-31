Quando il garante garantisce anche i furbi!

Il messaggio contenuto nel provvedimento 628/2025 del 23 ottobre dell’Autorità è chiaro: anche se il lavoratore gioca a nascondino con l’orario di lavoro, il datore non può improvvisarsi investigatore usando strumenti pensati per tutt’altro. Telecamere senza accordi sindacali, riprese “artigianali” durante la malattia e controlli fuori dalle regole finiscono per mettere in ombra – giuridicamente parlando – una condotta che, sul piano sostanziale, faceva acqua da tutte le parti.

Così la storia si chiude con una lezione amara: la lavoratrice non ne esce certo come esempio di correttezza, ma riesce comunque a trasformare una gestione disinvolta del lavoro in un problema serio per il Comune. Perché nel diritto del lavoro, si sa, puoi anche avere torto nei fatti… ma se l’altro sbaglia il metodo, rischi di passare tu dalla parte della ragione.