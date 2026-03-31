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Truffa in corso su whatsapp: tutte le info

Giulia Zannetti31 Marzo 2026
whatsapp

Nel pomeriggio odierno, martedì 31 marzo, è in corso una truffa su whatsapp: stanno circolando, infatti, messaggi truffa su WhatsApp tra contatti di amicizia.

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Il messaggio: richiesta di denaro

Se ricevete un messaggio da un amico o conoscente che chiede soldi con urgenza (ad esempio per spese dentistiche), NON inviate denaro.

È molto probabilmente una truffa dovuta al furto dell’account.

Cosa fare subito:

Verificate sempre: chiamate la persona al suo numero (NON via WhatsApp).
Non cliccate su link presenti nei messaggi.
Diffidate dell’urgenza: è un tipico segnale di truffa.
Attivate la verifica in due passaggi su WhatsApp.
Segnalate eventuali tentativi sospetti.

Segnali di allarme:

Messaggi generici o insoliti
Linguaggio diverso dal solito
Richieste di bonifici o ricariche Postepay
Invitiamo tutti a prestare la massima attenzione e a diffondere questo avviso.

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