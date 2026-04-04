Eurocamp Cesenatico, al via i tornei giovanili di Pasqua

Eurocamp si conferma una struttura in grado di utilizzare al meglio le principali festività per organizzare tornei sportivi che hanno anche lo scopo di registrare migliaia di presenze in bassa stagione, tenendo fede a una tradizione che ormai prosegue da diversi anni.
Se nelle scorse vacanze di Natale, i tornei giovanili di basket e volley avevano registrato diverse decine di squadre partecipanti, i numeri degli analoghi tornei in via di svolgimento durante il periodo pasquale (fino al 7 aprile) sono ancora più roboanti.
Volley e basket: presenze anche dall’estero
Il torneo di volley, giunto alla 27° edizione, conta infatti su 176 squadre, 2430 person tra atleti e staff e si svolge su 13 palestre, a Cervia, Cesenatico e nelle e località limitrofe. Quello di basket, avviato un anno dopo, ha numeri simili: 166 squadre e 2420 tra atleti e staff.
Da registrare anche, fra l’uno e l’altro torneo, la partecipazione di diverse squadre straniere: provenienti da Spagna, Francia, Belgio, Bosnia e Albania. E, come accade sempre per Eurocamp, anche la presenza di testimonial importanti: Julio Nascimento, giocatore olimpico di beach volley; e per il mondo del basket Alessandro Mamoli, Tommy Marino e Vinny Vince.