Eurocamp Cesenatico, al via i tornei giovanili di Pasqua

Volley e basket: presenze anche dall’estero

Il torneo di volley, giunto alla 27° edizione, conta infatti su 176 squadre, 2430 person tra atleti e staff e si svolge su 13 palestre, a Cervia, Cesenatico e nelle e località limitrofe. Quello di basket, avviato un anno dopo, ha numeri simili: 166 squadre e 2420 tra atleti e staff.

Da registrare anche, fra l’uno e l’altro torneo, la partecipazione di diverse squadre straniere: provenienti da Spagna, Francia, Belgio, Bosnia e Albania. E, come accade sempre per Eurocamp, anche la presenza di testimonial importanti: Julio Nascimento, giocatore olimpico di beach volley; e per il mondo del basket Alessandro Mamoli, Tommy Marino e Vinny Vince.