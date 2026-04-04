Incidente sulla Statale Adriatica: un ferito

Questa mattina (sabato 4 aprile) alle ore 6, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cesenatico è intervenuta lungo la SS16 Adriatica in seguito a un incidente stradale.
Il personale operativo ha messo in sicurezza l’area del sinistro e il veicolo coinvolto. Nell’impatto una persona è rimasta ferita ed è stata affidata alle cure dei sanitari del 118, che hanno provveduto al trasporto in ospedale.
Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati nei rilievi di legge e nella gestione della viabilità nel tratto interessato.