Incidente sulla Statale Adriatica: un ferito

Il personale operativo ha messo in sicurezza l’area del sinistro e il veicolo coinvolto. Nell’impatto una persona è rimasta ferita ed è stata affidata alle cure dei sanitari del 118, che hanno provveduto al trasporto in ospedale.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati nei rilievi di legge e nella gestione della viabilità nel tratto interessato.