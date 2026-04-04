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Incidente sulla Statale Adriatica: un ferito

Anna Budini4 Aprile 2026
incidente

Questa mattina (sabato 4 aprile) alle ore 6, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cesenatico è intervenuta lungo la SS16 Adriatica in seguito a un incidente stradale.

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Il personale operativo ha messo in sicurezza l’area del sinistro e il veicolo coinvolto. Nell’impatto una persona è rimasta ferita ed è stata affidata alle cure dei sanitari del 118, che hanno provveduto al trasporto in ospedale.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati nei rilievi di legge e nella gestione della viabilità nel tratto interessato.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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