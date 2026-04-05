Braschi e Benigni in una serata speciale a Cesenatico

“Nicoletta e Roberto – ha dichiarato Dionigi – con le loro opere ci rendono orgogliosi di essere italiani. Hanno dato vita a favole e storie d’amore da autentici maestri della parola. In ‘La vita è bella’, ad esempio, ci regalano una poesia intensa e indimenticabile. Una magia racchiusa in appena due parole. Provo a recitarla io, anche se non sarò all’altezza: è il vero riassunto di questa giornata. Buongiorno principessa”.