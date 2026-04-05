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Braschi e Benigni in una serata speciale a Cesenatico

Anna Budini5 Aprile 2026
Braschi e Benigni

Erano ben 220 gli invitati al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico per la consegna del premio “Onore alla Romagna” all’attrice cesenate Nicoletta Braschi. Accanto a lei, un emozionato e orgoglioso Roberto Benigni, che ha immortalato gran parte della cerimonia con il suo telefono.

I due artisti sono stati i protagonisti assoluti della conviviale organizzata dal Panathlon Club Cesena, evento fortemente voluto dal presidente Dionigio Dionigi, legato da una lunga amicizia alla famiglia Braschi.

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Braschi e Benigni

“Nicoletta e Roberto – ha dichiarato Dionigi – con le loro opere ci rendono orgogliosi di essere italiani. Hanno dato vita a favole e storie d’amore da autentici maestri della parola. In ‘La vita è bella’, ad esempio, ci regalano una poesia intensa e indimenticabile. Una magia racchiusa in appena due parole. Provo a recitarla io, anche se non sarò all’altezza: è il vero riassunto di questa giornata. Buongiorno principessa”.

Braschi e Benigni

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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