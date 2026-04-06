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Ale… Abbigliamento apre in corso Garibaldi

Anna Budini6 Aprile 2026
Ale Abbigliamento

Ale… Abbigliamento continua la sua crescita sul territorio e sceglie il cuore del posto canale per una nuova apertura. Dopo Viclaro, anche il brand Ale… si prepara ad aprire un nuovo negozio in corso Garibaldi.

Dopo la presenza consolidata nei mercati cittadini e i punti vendita già attivi a Cesena, Riccione e Santarcangelo, Ale… Abbigliamento rafforza così la propria presenza commerciale con un nuovo spazio nel centro cittadino.

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Al momento il negozio risulta ancora chiuso, ma sono in corso i lavori in vista della prossima apertura. Un segnale concreto che conferma l’imminente inaugurazione e l’investimento del marchio in una delle zone più frequentate della città.

Una posizione strategica, nel pieno centro, che rafforza la volontà di Ale… Abbigliamento di aumentare la propria visibilità e offrire un punto di riferimento per chi cerca capi alla moda e accessibili.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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