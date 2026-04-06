Sant’Egidio, scomparso giovane: i dettagli

Nelle prime ore del mattino di oggi, lunedì 6 aprile, si è allontanato da casa Angelo, zona San’Egidio di Cesena.
Si apprende dalla pagina facebook “Sei di Cesena se…”, attraverso un post, quanto segue: “Angelo è senza medicine e può avere comportamenti aggressivi sia su di lui che sugli altri”.
“Se qualcuno dovesse avvisarlo chiamate immediatamente le forze dell’ordine o si contatti Luana Savarino (chi ha scritto il post su facebook – n.d.r.) o il padre Francesco Saverio Beraglia”- prosegue e conclude.
Ph: foto estrapolata dal post facebook.