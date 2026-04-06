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Turisti denunciati a Rimini per atti osceni in spiaggia

Anna Budini6 Aprile 2026
polizia

Due turisti statunitensi sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico dopo un episodio avvenuto sulla spiaggia di Rimini. Nel pomeriggio di Pasqua, intorno all’ora di pranzo, la coppia è stata sorpresa mentre aveva un rapporto sessuale completo nella zona di Marina Centro, tra i bagni 28 e 30.

La scena si è svolta davanti a numerosi passanti, tra cui diverse famiglie e minori presenti per la tradizionale passeggiata festiva. Nonostante la folla e la piena luce del giorno, l’uomo, 33 anni, e la donna, 31 anni, con origini italiane, ma residenti negli Stati Uniti, hanno continuato senza fermarsi per diversi minuti.

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Molti presenti hanno ripreso l’accaduto con i telefoni cellulari. L’episodio si è concluso solo con l’arrivo della polizia, intervenuta dopo diverse segnalazioni al numero di emergenza 112.

Gli agenti, giunti direttamente sulla battigia, hanno identificato i due turisti e li hanno denunciati a piede libero. Il caso è ora all’attenzione dell’autorità giudiziaria, che dovrà valutare la loro posizione.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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