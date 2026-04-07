Cesenatico e la pasqua da record accendono una riflessione

Una Pasqua da record e nuove opportunità per Cesenatico

È stata una Pasqua da record quella che si è appena conclusa. Cesenatico ha brillato nel panorama della riviera richiamando migliaia di affezionati che hanno sfruttato il week end di sole per respirare l’aria di mare.

A detta di alcuni esercenti, è stata una Pasqua con numeri record con servizi dispensati a pieno regime nelle giornate di sabato, domenica e lunedì. Il modo migliore per dare il “la” alla stagione estiva. Certo la spiaggia ancora si presenta con le dune e gli ombrelloni ancora non sono stati posizionati certosinamente, ma è solo questione di tempo. Il venticello, il caldo non così afoso anche se non invitano al bagno in acqua sono stati due elementi non da poco.