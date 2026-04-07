Una serata di solidarietà per Daniela D’Oro

Un tributo tra emozione e solidarietà: l’appuntamento al Teatro Verdi

Venerdì 17 aprile, alle ore 20, le luci del Teatro Verdi torneranno a illuminare una storia fatta di passione e legami indissolubili. “La Magica d’Oro” non sarà un semplice spettacolo commemorativo, ma il ritorno sulle scene di una compagnia che, dopo il lungo stop iniziato nel 2020, ha deciso di ripartire proprio nel nome di Daniela.

L’iniziativa nasce dal desiderio di Damiano Barbieri, marito di Daniela, che insieme alle figlie ha voluto trasformare il ricordo della moglie in un evento capace di generare bene. L’idea ha trovato terreno fertile nell’associazione La Magica Notte, di cui Daniela era colonna portante, portando i volontari a riallestire i momenti più significativi dell’ultimo musical portato in scena prima della pandemia.

Il programma della serata: musica, ricordi e ospiti speciali

La serata si preannuncia ricca di contenuti artistici e partecipazione collettiva. Sul palco non ci sarà solo il teatro, ma un vero e proprio coro di affetto che vedrà coinvolti:

Il coro La Terra Promessa di Cesenatico;

La conduzione di Elisa Gardini e il Vj set di Franco Boni ;

Le voci di Monica Montanari e Davide Marani ;

Un momento di profonda commozione con la partecipazione di Gemma, la figlia più piccola di Daniela, che salirà sul palco per raccogliere idealmente il testimone della madre.

Un momento particolarmente atteso sarà il richiamo a quel brano che Daniela cantava dal vivo, su un testo da lei stessa tradotto: un modo per riportarla, per un’ultima volta, sotto quei riflettori che tanto amava.

Beneficenza: il ricavato a sostegno dell’IRST di Meldola

La solidarietà è il cuore pulsante dell’evento. L’intero ricavato della serata, al netto delle spese tecniche, sarà devoluto all’IRST di Meldola, eccellenza del territorio nella ricerca e cura dei tumori, che sarà presente al teatro con una propria rappresentanza.

Questo appuntamento, tuttavia, non vuole esaurirsi in una singola data. L’ambizione degli organizzatori è rendere “La Magica d’Oro” una “puntata zero”: un evento annuale capace di sostenere ogni volta una causa diversa, dall’Hospice di Savignano fino all’istituzione di una borsa di studio per giovani talenti del musical.

Informazioni e prevendita biglietti

Per partecipare alla serata e contribuire alla raccolta fondi, è possibile richiedere informazioni o prenotare i posti contattando i seguenti numeri: