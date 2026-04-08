Turismo Romagna 2025: record storico con 31 milioni di presenze

I numeri del successo: superati i livelli del 2019

La chiusura dell’anno 2025 ha fatto registrare dati impressionanti: 7.608.623 arrivi (un incremento del +5,58% rispetto al 2024) e 31.596.260 presenze (su del +2,22%). Questo risultato è particolarmente significativo perché sorpassa ufficialmente i pernottamenti del 2019, l’ultimo anno prima dell’emergenza sanitaria, che si era attestato a circa 30,8 milioni.

Il mercato interno ed estero

Mentre il mercato italiano continua a rappresentare il cuore pulsante della domanda con oltre 5,8 milioni di turisti , è il mercato estero a mostrare il dinamismo maggiore. Con un balzo dell’8,03% negli arrivi stranieri e un +5,99% nelle presenze internazionali, la Romagna sta consolidando il suo posizionamento nelle mappe turistiche globali.

Eventi di sistema: il motore della crescita

Il segreto di questi numeri risiede nella capacità della regione di creare grandi eventi capaci di catalizzare flussi massicci di visitatori anche al di fuori dei tradizionali periodi balneari.

Ponti di Primavera : Il primato assoluto per arrivi giornalieri spetta al 31 maggio con ben 116.676 turisti in una sola giornata .

La Notte Rosa e i Festival : Il weekend del 20 e 21 giugno ha visto picchi altissimi di affluenza, con oltre 86.000 arrivi il solo sabato 21 giugno .

Sport e Intrattenimento : L’ Italian Global Series Festival a fine giugno e il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini a settembre hanno garantito flussi costanti, allungando efficacemente la stagione turistica .

Ferragosto : Rimane la giornata regina per i pernottamenti, con il record di 309.259 presenze registrato il 15 agosto .

La Romagna nel mondo: i mercati internazionali

L’analisi per nazione conferma la fedeltà e l’interesse crescente dei turisti europei verso la Riviera e l’entroterra:

Germania : Si conferma il primo mercato estero con oltre 2,3 milioni di presenze .

Svizzera e Polonia : La Polonia, in particolare, registra una forte accelerazione con un +13,64% di presenze .

Nuovi trend : Crescite a doppia cifra si segnalano anche per Romania (+17%) , Ucraina (+17,06%) e Regno Unito (+11,83%) .

Verso il 2026: integrazione e nuove sfide

Secondo Jamil Sadegholvaad, presidente di Visit Romagna, la sfida per il futuro è continuare a valorizzare l’intero sistema territoriale in modo integrato. Il 2026 vedrà il ritorno del collegamento costa-entroterra con il progetto “A Spass”e l’ascesa di Ravenna come nuova Capitale Italiana del Mare.

Con i primi dati incoraggianti del weekend pasquale appena trascorso, la Romagna si prepara ad affrontare un altro anno da protagonista nel panorama turistico internazionale.