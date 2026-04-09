 Skip to main content
Notizie

Al via i lavori di ripascimento sulla spiaggia di Ponente

Anna Budini9 Aprile 2026
ripascimento spiaggia

Sono partiti questa mattina (giovedì 9 aprile) i lavori di ripascimento sulla spiaggia più a sud di Ponente, nel tratto compreso tra la spiaggia della Congrega Velisti e il bagno Internazionale. L’intervento viene realizzato con l’utilizzo degli screpper e interessa diversi stabilimenti balneari della zona, tra cui bagno Internazionale, Adria, San Giacomo, Sole e Luna.

Si tratta di un’iniziativa sostenuta direttamente dai concessionari, che hanno scelto di investire per ampliare l’arenile e migliorare l’offerta complessiva. L’obiettivo è quello di garantire una spiaggia più lunga, spazi più ampi e servizi sempre più efficienti per i clienti, in vista della stagione estiva.

Un intervento che segue la linea già tracciata lo scorso anno, quando i gestori degli stabilimenti avevano promosso analoghe operazioni di ripascimento.

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

Nel frattempo, lo sguardo è già rivolto ai prossimi interventi: tra circa una settimana prenderanno il via anche i lavori di distesa delle dune lungo la spiaggia di Ponente. Un’operazione fondamentale per arrivare preparati al ponte del 25 aprile, uno dei primi appuntamenti significativi della stagione turistica.

Tags:

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

Leave a Reply

Share