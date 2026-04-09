Ex colonia Santa Monica: i Riformisti salutano con favore l’avvio dei lavori

I Riformisti per Cesenatico accolgono con soddisfazione la notizia dell’avvio dei lavori di abbattimento e riqualificazione dell’ex colonia Santa Monica a Villamarina. La trasformazione di quello che per anni è stato un rudere degradato in un moderno hotel a 4 stelle rappresenta una vittoria per l’intera comunità.
In merito all’operazione, l’Associazione intende sottolineare il valore dell’imprenditoria locale. “È un segnale positivo che l’investimento sia guidato da imprenditori del territorio, come la famiglia Ricci. Riteniamo che le amministrazioni abbiano il dovere di agevolare e sostenere chi sceglie di investire in loco. I concittadini che investono nella propria città non portano solo capitali, ma una conoscenza profonda del tessuto sociale ed economico che nessun investitore esterno può garantire. Scommettere su chi ‘conosce casa propria’ significa assicurare progetti coerenti con l’identità di Cesenatico”, interviene il presidente di Riformisti per Cesenatico, Alberto Ricci.
“Inoltre se da un lato l’amministrazione comunale ha svolto i propri passaggi burocratici nei tempi previsti, dall’altro occorre essere pragmatici: un investimento di svariati milioni di euro richiede una pianificazione finanziaria complessa. Il fatto che i lavori siano partiti oggi è il dato che conta davvero. Il rischio reale era che l’operazione saltasse, lasciando l’area nel degrado per altri decenni. Vedere le macchine in azione è la conferma che la sinergia tra pubblico e privato, quando ben gestita, porta risultati concreti – concludono i Riformisti – Oggi celebriamo il passaggio dalle parole ai fatti: meno degrado, più posti di lavoro e una rinnovata competitività turistica per la zona di viale Carducci”.