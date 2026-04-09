Ex colonia Santa Monica: i Riformisti salutano con favore l’avvio dei lavori

“Inoltre se da un lato l’amministrazione comunale ha svolto i propri passaggi burocratici nei tempi previsti, dall’altro occorre essere pragmatici: un investimento di svariati milioni di euro richiede una pianificazione finanziaria complessa. Il fatto che i lavori siano partiti oggi è il dato che conta davvero. Il rischio reale era che l’operazione saltasse, lasciando l’area nel degrado per altri decenni. Vedere le macchine in azione è la conferma che la sinergia tra pubblico e privato, quando ben gestita, porta risultati concreti – concludono i Riformisti – Oggi celebriamo il passaggio dalle parole ai fatti: meno degrado, più posti di lavoro e una rinnovata competitività turistica per la zona di viale Carducci”.